F1 : Jules Bianchi, le drame

Arnaud De Kanel

Le 5 octobre 2014, le monde de la Formule 1 a été plongé dans l'obscurité alors que la course au Grand Prix du Japon à Suzuka s'est transformée en une tragédie inimaginable. Le jeune pilote français Jules Bianchi, âgé de seulement 25 ans, a été victime d'un accident mortel qui a laissé une marque indélébile.

La Formule 1 fait escale à Suzuka ce week-end afin d'y disputer le Grand Prix du Japon. Cette course ne rappelle pas que des bons souvenirs car en 2014, elle avait causé la mort de Jules Bianchi. Ce dimanche pluvieux à Suzuka avait déjà été marqué par des conditions météorologiques difficiles. La pluie avait transformé le circuit japonais en une véritable patinoire, et la course avait été interrompue à plusieurs reprises par des accidents et des sorties de piste.

F1 : Verstappen fracasse encore Mercedes https://t.co/ShZqMk15Q7 pic.twitter.com/2BMet17wtM — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le tragique accident de Jules Bianchi

Cependant, c'est lors du 43e tour de la course que l'horreur a frappé. Sous la pluie persistante, Bianchi a perdu le contrôle de sa monoplace Marussia et est sorti de la piste, percutant violemment une dépanneuse qui était en train de retirer la voiture endommagée d'Adrian Sutil, victime d'un accident précédent au même endroit. L'accident a été d'une violence inouïe, causant des blessures sévères à Bianchi. Des images montrent une scène terrible où l'on voit la tête du pilote monégasque soulever la dépanneuse tellement il arrivait vite.

Première victime depuis Senna

Transporté d'urgence à l'hôpital, Bianchi a lutté pour sa vie pendant neuf longs mois. Les médecins ont tenté désespérément de lui sauver la vie, mais le traumatisme cérébral qu'il avait subi était tout simplement insurmontable. Le 17 juillet 2015, Jules Bianchi a succombé à ses blessures, devenant ainsi la première victime mortelle d'un accident en course depuis Ayrton Senna en 1994. L'accident tragique de Jules Bianchi a profondément ébranlé la Formule 1. Le sport avait déjà été sous le feu des projecteurs pour sa sécurité, et la perte de ce jeune pilote talentueux a ravivé le débat sur les mesures de sécurité dans le sport automobile. La FIA, l'organe directeur de la Formule 1, a intensifié ses efforts pour améliorer la sécurité des pilotes, notamment en introduisant le concept du "Halo", un dispositif de protection de la tête des pilotes. Ce même Halo qui avait sauvé la vie à Romain Grosjean à Bahrein il y a trois ans. Nul doute que Jules Bianchi sera encore dans toutes les têtes ce week-end à Suzuka.