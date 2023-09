F1 : Le clan Verstappen lâche une grande annonce

Arnaud De Kanel

Victorieux pour la treizième fois de la saison à Suzuka ce week-end, Max Verstappen pourrait bien être couronné au Qatar dans une dizaine de jours. Il restera alors 5 Grands Prix à disputer pour le pilote qui n'aura plus rien à jouer. De quoi se relâcher complètement ? Son entourage a livré sa version.

Max Verstappen est seul au monde cette saison. Inquiété le temps de cinq Grands Prix par un Sergio Perez enragé, le Néerlandais s'est envolé depuis. Au Qatar, il pourrait déjà remporter un troisième titre consécutif alors qu'il restera cinq courses à disputer. Le plus dur sera de se remobiliser après l'euphorie du titre pour trouver la motivation en piste. Mais Verstappen ne devrait pas pour autant se relâcher. Il faut dire que ça n'est pas franchement le genre de la maison.

«Il ne peut pas se relâcher, il n’est pas comme Lewis»

Jos Verstappen est persuadé que son fils va continuer sur sa lancée malgré l'assurance de remporter un troisième titre, à la différence d'un Lewis Hamilton qui avait pour habitude de se relâcher dans le passé. « Écoutez, il ne peut pas se relâcher, il n’est pas comme Lewis parce qu’il considère chaque Grand Prix comme un objectif à part entière. Il ne calcule pas s’il faut x ou y points. Il ne peut pas commencer à y consacrer moins d’énergie et c’est ce qui peut arriver quand vous commencer à gérer », a déclaré Jos Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Et Max Verstappen n'a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin car les dernières améliorations de la Red Bull vont dans son sens.

«Cela lui plaît plus que Perez»