F1 : Verstappen a eu chaud, il fait un aveu

Jean de Teyssière

Après la victoire de Carlos Sainz et Ferrari la semaine dernière à Singapour, Max Verstappen a repris sa place de leader lors du Grand Prix du Japon, devant les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Après un départ bouillant, le Néerlandais a ensuite pris un rythme de croisière pour remporter son treizième Grand Prix de la saison. Mais il avoue que le départ lui a fait quelques frayeurs.

Red Bull a repris sa marche en avant, après avoir échoué à placer un pilote sur le podium pour la première fois depuis le début de la saison la semaine dernière lors du Grand Prix de Singapour. Max Verstappen est sorti vainqueur au Japon et file plus que jamais vers le titre de champion du monde.

«Au départ c’était un peu serré dans les deux premiers virages»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen raconte le départ de ce Grand Prix du Japon : « Bien sûr, au départ c’était un peu serré dans les deux premiers virages, mais après cela, oui, la voiture était très agréable à conduire à nouveau. Je pouvais vraiment prendre soin des pneus, la dégradation était bien maîtrisée. Au premier virage, j’ai vu dans le rétroviseur droit qu’Oscar avait pris un très bon élan sur moi, mais en même temps j’ai vu dans mon rétroviseur gauche que Lando sautait aussi sur moi ; et puis j’ai essayé de fermer la porte à Oscar, mais il était toujours là. Et j’ai vu sur le côté gauche Lando qui arrivait avec beaucoup plus de vitesse. Il s’est ensuite déplacé un peu vers la droite et je me suis dit que je ne pouvais pas aller plus à droite ! J’ai donc essayé d’aller tout droit et, heureusement, il ne s’est rien passé. »

«J’ai eu de la chance»