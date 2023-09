F1 : Gasly a frôlé la catastrophe

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix du Japon 2022 a été fortement perturbé par des conditions météorologiques dantesques qui avaient entrainé le retard du départ de la course à la suite du crash de Carlos Sainz. Problème, le drapeau rouge avait été brandi trop tard et Pierre Gasly avait manqué de peu de percuter une dépanneuse présente sur la piste.

La Formule 1 est un sport dangereux, encore plus lorsque la piste est détrempée. L'année dernière, a Suzuka, Pierre Gasly passait un week-end assez satisfaisant puisqu'Alpine avait officialisé sa signature, mettant fin aux questions récurrentes sur son avenir. Mais en course, le Rouennais aurait pu tout perdre. Sous une pluie battante, Carlos Sainz avait perdu le contrôle de sa monoplace. La FIA avait alors diligenté une grue sur les lieux de l'accident mais plusieurs pilotes étaient encore en piste, dont Pierre Gasly. Ce dernier ressortait des stands à faible vitesse, et fort heureusement. A sa grande surprise, il apercevait juste devant lui, au dernier moment à cause d'une visibilité réduite par les conditions climatiques, la fameuse grue en question au beau milieu de la piste. Le drame avait été évité de justesse.

Un tracteur sur la piste au passage de Pierre Gasly.Des images qu'on ne pensait plus revoir en F1.#JapaneseGP pic.twitter.com/BD5jHHrRqN — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 9, 2022

«J’aurais pu être tué, bordel !»

Pierre Gasly était de passage aux stands après avoir reçu une pancarte publicitaire sur sa monoplace. Et en ressortant de cette même voie des stands, il était tombé nez-à-nez avec la dépanneuse. « Mon Dieu – qu’est-ce que c’est ? – quel est ce tracteur ? C’est quoi ce tracteur en piste ? Je suis passé à côté, genre… C’est intolérable ! Que s’est-il passé ? Je n’arrive pas à y croire... », avait-il pesté à sa radio. A son arrivée au garage, il était tout aussi furieux. « J’aurais pu être tué, bordel ! », s'était-il emporté. Une scène qui rappelait l'accident tragique de Jules Bianchi sur le même circuit et pour les mêmes raisons. Le père du défunt, Philippe Bianchi, avait fait part de sa colère.

«Très choqué de constater une telle incompétence»