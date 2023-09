F1 : Hamilton pousse un coup de gueule contre Mercedes

Pierrick Levallet

Cinquième du Grand Prix du Japon ce dimanche, Lewis Hamilton a vécu une fin de course intense. Le septuple champion du monde a grandement lutté avec Carlos Sainz Jr dans les derniers tours afin de maintenir sa position. Le Britannique estime d'ailleurs que c'est une décision de Mercedes qui l'a mis autant en difficulté.

Après avoir laissé la victoire lui échapper à Singapour, Max Verstappen a pris sa revanche et s’est imposé au Japon ce dimanche. Carlos Sainz Jr, lui, a vécu une course plus délicate. Le pilote de Ferrari a terminé sixième et a participé à une grosse bataille avec les deux Mercedes dans les derniers tours du Grand Prix. Carlos Sainz Jr a notamment pu bénéficier d’une erreur de l’écurie allemande, qui a demandé à Lewis Hamilton de lever le pied pour permettre à George Russell de remonter plus facilement à l’aide du DRS. L’Espagnol en a profité pour doubler le Britannique et livrer une bataille intense avec le septuple champion du monde. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de charger Mercedes après la course.

«Cela n’avait aucun sens»

« Donner le DRS à Russell alors que je luttais contre Sainz ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Quand ils me l’ont suggéré, je savais qu’ils y avaient évidemment pensé depuis la dernière course mais cela n’avait aucun sens. Je devais fuir aussi loin que possible. Et j’étais déjà en route, j’avais environ deux secondes d’avance et ils m’ont demandé de donner du DRS à George » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Cela a rendu la tâche très, très difficile»