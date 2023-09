F1 : Hamilton s’en prend à Red Bull

Arnaud De Kanel

La polémique enfle depuis plusieurs jours chez Red Bull. Helmut Marko a employé des propos discriminatoires à l'encontre de son pilote Sergio Perez et cela provoque l'indignation du paddock. Lewis Hamilton est monté au créneau pour dénoncer l'attitude du dirigeant autrichien.

Décidément, Singapour n'a pas réussi à Red Bull. Au lendemain des éliminations de Max Verstappen et Sergio Perez en Q2, les monoplaces ont concédé leur première défaite de la saison à cause de Carlos Sainz. Et un peu plus tôt, la FIA avait rappelé à l'ordre Helmut Marko suite à ses propos discriminatoires à l'égard de Sergio Perez. « Nous savons que Sergio Pérez a des problèmes en qualifications. Il fluctue, il est Sud-Américain (en tant que Mexicain, il est plutôt Nord-Américain, NDLR) et dans sa tête il n'est tout simplement pas aussi pleinement concentré que l'étaient Max (Verstappen) ou Sebastian (Vettel) », avait déclaré l'Autrichien, estimant donc que les performances inconstantes de Perez étaient liées à son ethnie. Lewis Hamilton n'a pas apprécié non plus et il l'a bien fait savoir à Singapour.

F1 : Fiasco pour Red Bull, Ferrari jubile ! https://t.co/nNOR9rMQCd pic.twitter.com/5zFvEjeemt — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«Il n’y a aucune place pour tout type de discrimination dans ce sport»

« C’est complètement inacceptable ce qu’il a dit. Bien que nous disons qu’il n’y a aucune place pour tout type de discrimination dans ce sport, que des dirigeants et des personnes à un tel niveau hiérarchique fassent des commentaires comme celui-ci n’est pas bon pour aller de l’avant. Cela souligne tout d’abord le travail qui reste à faire. Il y a beaucoup de gens en coulisses qui essaient vraiment de lutter contre ce genre de choses, mais il est difficile de manœuvrer s’il y a des gens au sommet du sport qui ont ce genre de mentalité qui nous empêche de progresser. Je ne suis pas surpris par Marko, pour être honnête », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique a d'ailleurs bien remarqué que Red Bull n'avait prononcé aucune sanction à l'encontre d'Helmut Marko suite aux propos qu'il avait formulé.

«Il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour garantir un environnement plus inclusif»