F1 : Tout bascule pour Leclerc chez Ferrari

Arnaud De Kanel

Leader de l'écurie Ferrari depuis plusieurs saisons, Charles Leclerc est en mauvaise posture cette année. La raison ? La forme étincelante de Carlos Sainz qui ne cesse d'empiler les excellents résultats avec notamment une victoire à Singapour. tout porte à croire que nous sommes en train d'assister à un changement radical de hiérarchie dans les rangs de la Scuderia.

Charles Leclerc est décevant depuis le début de la saison. Bien qu'il ne dispose pas de la meilleure monoplace du plateau, le Monégasque n'est pas aussi tranchant qu'en début d'année dernière. Il passe à côté de son sujet et cela profite à son coéquipier Carlos Sainz. L'Espagnol brille depuis plusieurs semaines, notamment depuis le retour de la trêve estivale. C'est lui qui a mis fin à la série de dix victoires consécutives de Max Verstappen à Singapour. Sainz se sent mieux que son coéquipier et il commence à prendre une place importante dans le garage Ferrari.

F1 : C’est la fin pour Max Verstappen ! https://t.co/wyFbAjjB1f pic.twitter.com/B8wWoYI0yv — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Leclerc : «J’ai un peu plus de mal avec la voiture»

Carlos Sainz a profité de la trêve estivale pour prendre de l'avance sur Charles Leclerc. En effet, il avoue avoir passé beaucoup de temps à discuter avec ses ingénieurs. « Ce qui se passe, c’est que pendant les vacances d’été, vous avez toujours un peu plus de temps pour vous détendre, pour rencontrer des ingénieurs et examiner les choses qui ont fonctionné, celles qui ne fonctionnent pas. C’est pourquoi ces dernières courses ont probablement été un pas en avant et maintenant l’objectif est de continuer jusqu’à la fin de la saison et, espérons-le, l’année prochaine avec une voiture plus compétitive », a déclaré l'Espagnol dans des propos relayés par Nextgen-Auto . De son côté, Charles Leclerc a de moins bonnes sensations avec sa monoplace. « J’ai un peu plus de mal avec la voiture, depuis le retour de vacances en fait. Pas mal de sous-virage, mais le comportement est aussi assez vif. Il a été très difficile de prédire ce que la voiture allait faire sur la piste, ce dont j’ai ensuite payé le prix avec de la confiance en moins à l’intérieur de la voiture », concède le Monégasque. Frédéric Vasseur a également remarqué que Carlos Sainz avait changé certaines choses depuis un certain temps.

Vasseur évoque l'approche de Sainz