F1 : Leclerc attend du lourd et met la pression sur Ferrari

Dimanche, Ferrari a réussi un sacré exploit cette saison en étant la première écurie à stopper la folle série de Red Bull et ses quatorze victoires consécutives. Carlos Sainz a également mis fin à l'hégémonie de Max Verstappen, qui avait remporté les dix courses précédentes, record en Formule 1. Charles Leclerc, l'autre pilote de Ferrari, espère que ces progrès entrevus continueront l'année prochaine, avec comme objectif de battre Red Bull sur la longueur.

L'année dernière, Charles Leclerc était le pilote qui semblait capable de se mesurer à Red Bull et Max Verstappen, en remportant deux Grands Prix lors des trois premières courses. Ensuite, Ferrari s'est essoufflé et Max Verstappen a tranquillement filé vers son deuxième titre de champion du monde consécutif. Cette année, le Néerlandais devrait, sauf cataclysme, faire la passe de trois. Mais Ferrari compte bien empêcher Verstappen de remporter un quatrième titre l'année prochaine.

«Je suis à 200% motivé pour revenir au niveau de l’année dernière »

Au cours d'un entretien accordé à l'AFP , Charles Leclerc évoque la saison en cours : « Pour l’instant, la grande première partie de la saison a été difficile, mais je suis à 200% motivé pour revenir au niveau de l’année dernière avec la voiture et me battre de nouveau pour les victoires, car c’est là que Ferrari mérite d’être. Après la première course, il a fallu réaliser que nous n’étions pas au niveau souhaité. Mais il y a eu une énorme réaction de l’équipe. On est conscients qu’il faut rattraper le temps perdu. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ca n’a pas été facile d’accepter, mais une fois accepté, il a fallu travailler pour essayer de réduire l’écart - surtout avec Red Bull. »

«Si on sera au niveau de Red Bull l'année prochaine ? Je l’espère énormément»