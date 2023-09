F1 : Fiasco pour Red Bull, Ferrari jubile !

Jean de Teyssière

Carlos Sainz et Ferrari ont réussi l'impensable depuis le début de ces championnats du monde de Formule 1 : battre Red Bull et Max Verstappen. L'Espagnol a remporté sa deuxième course de sa carrière après le Grand Prix de Grande-Bretagne en 2022. Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, pouvait savourer la victoire

Red Bull n'est plus invincible cette saison ! Après avoir remporté les quatorze premiers Grands Prix, Red Bull a dû plier le genou face à la gestion impressionnante de Ferrari et de Carlos Sainz, imperturbable en tête de la course à Singapour. Les larmes coulaient sur les joues de Frédéric Vasseur, le directeur français de Ferrari, qui s'est exprimé à l'issue de ce Grand Prix historique.

«Carlos a fait un travail exceptionnel tout le week-end»

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, était heureux à l'arrivée du Grand Prix et après la victoire de son pilote, Carlos Sainz, comme il l'a montré dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’est sûr que c’est un accomplissement, c’est une étape et ça fait très plaisir pour l’équipe. On a eu des débuts difficiles, Monza était une première étape et on s’y attendait un peu, mais là on ne s’y attendait pas. Carlos a fait un travail exceptionnel tout le week-end en étant hyper intelligent tout au long de la course, et en gérant très bien la situation, et je suis très content pour lui. Très bizarrement je n’étais pas stressé, j’avais l’impression que Carlos était dans le contrôle depuis le début et qu’il voulait garder Norris dans le DRS pour pas que Norris se fasse doubler. On avait de la marge pour aller plus vite et ce n’était pas son intérêt. Toute la course il a été dans cette gestion et il l’a fait à merveille. »

«On avait un plan qui était hyper clair, et ça s’est déroulé à merveille»