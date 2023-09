F1 : «C'était le désordre», Hamilton balance tout

Jean de Teyssière

Lors des qualifications disputées à Singapour ce week-end, la grande surprise vient de la onzième place de Max Verstappen. Comme en Italie il y a deux semaines, Carlos Sainz a décroché la pole position, devant George Russell (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton partira de la cinquième position, et il regrette le trafic trop dense du début de la Q1, tout en espérant que George Russell arrivera à faire un joli coup ce dimanche.

En course pour remporter un onzième Grand Prix consécutif, Red Bull Max Verstappen va être en difficulté lors du Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais partira de la onzième position et devra faire une sacrée remontée pour tenter de réaliser un énième exploit cette saison. De son côté, Lewis Hamilton essaiera de bénéficier de la belle forme de sa voiture, même s'il était frustré de sa séance de qualification.

«J’étais tellement lent aujourd’hui»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton explique que : « Aujourd’hui, nous avions clairement un très bon package. La voiture se comportait incroyablement bien hier et il y avait tellement d’espoir qu’avec quelques ajustements, nous puissions défier les Ferrari. Une des voitures était capable de le faire et ce n’était pas moi aujourd’hui. Nous avons fait de gros changements du jour au lendemain et cela m’a encore échappé. J’étais tellement lent aujourd’hui. »

F1 : «Épouvantable», Verstappen se lâche après son calvaire https://t.co/Q0llY9QfH0 pic.twitter.com/O6yYgxf6MF — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«J’ai essayé d’éviter les ennuis mais c’était vraiment le désordre»