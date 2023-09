F1 - Alpine : Le calvaire d’Esteban Ocon

Arnaud De Kanel

Les choses ne se passent pas comme prévu pour Alpine cette saison. Très ambitieuse avant le GP de Bahrein, la première course de l'année, l'écurie française a depuis revu ses ambitions à la baisse. Symbole de cette descente aux enfers, les abandons récurrents d'Esteban Ocon, bien trop souvent victime d'ennuis avec sa monoplace.

Rien ne prédestinait un tel calvaire pour Alpine avant le début de la saison. Ambitieuse à juste titre après s'être placée comme la quatrième force du plateau en 2022, l'écurie française est vite retombée sur terre. Si Pierre Gasly n'est pas des plus chanceux, Esteban Ocon a encore plus la poisse que son homologue. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 multiplie les abandons cette saison.

F1 : Verstappen fracasse encore Mercedes https://t.co/ShZqMk15Q7 pic.twitter.com/2BMet17wtM — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Déjà six abandons pour Ocon

Esteban Ocon est le pilote le plus malchanceux de la grille cette saison. En 16 courses disputées cette saison, le Français n'en a terminé que 10. Les autres fois, il a du abandonner suite à des problèmes mécaniques où sur un accident malheureux avec son coéquipier en Australie. Le natif d'Evreux a au moins eu le plaisir de goûter au podium à Monaco et heureusement pour lui... Ocon pointe désormais à la 12ème place du championnat du monde avant le GP du Qatar, un bilan bien trop famélique pour un pilote de sa trempe. Rien ne pourra désormais sauver une saison qu'il juge forcément décevante.

«Nous sommes en deçà des attentes que nous nous étions fixées»