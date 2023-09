F1 : Schumacher prépare une surprise… avec Alpine !

Arnaud De Kanel

Non conservé par Haas en fin de saison dernière, Mick Schumacher est actuellement sous contrat avec Mercedes, prêt à remplacer Lewis Hamilton et George Russell en cas d'imprévu. Mais avec la double prolongation des deux britanniques, son avenir en F1 s'assombrit clairement. L'Allemand pourrait donc rebondir du côté d'Alpine où un projet inattendu l'attend.

Mick Schumacher n'a pas de volant cette année mais il ne s'est pas éloigné des paddocks. En effet, l'Allemand est souvent au côté de Toto Wolff dans le garage Mercedes durant les Grands Prix qu'il scrute d'un œil attentif. Pilote de réserve de l'écurie allemande, Schumacher participe à la vie de l'équipe et réalise un excellent travail avec le simulateur comme l'ont souvent reconnu Lewis Hamilton et George Russell au cours de la saison. Insuffisant tout de même pour bousculer la hiérarchie en place. Alpine l'a bien compris et aimerait en faire l'un de ses pilotes pour le championnat d'Endurance.

Schumacher explore les pistes

Bien conscient qu'il ne pourra pas être promu de suite chez Mercedes, Mick Schumacher est pensif. L'Allemand reste un compétiteur né et il aimerait retrouver un volant la saison prochaine. En F1, l'affaire est mal embarquée. Il ne lui reste qu'une seule opportunité en l'état. Tout dépendra de ce que décide de faire Williams avec Logan Sargeant, mais la piste reste froide. Schumacher ne se ferme aucune porte et il voit bien plus loin que la F1, en Endurance par exemple. Et dans cette discipline, Alpine est en mesure de lui proposer quelque chose de concret.

Alpine confirme pour Schumacher