F1 : C’est la fin pour Max Verstappen !

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur depuis le début de la saison, Max Verstappen ne laisse pratiquement aucune chance à ses rivaux. Mais à Singapour, sur un circuit qu'il n'affectionne pas particulièrement, le Néerlandais n'a pas été en capacité de l'emporter. Victorieux du Grand Prix de la cité-Etat, Carlos Sainz a donc mis fin à une série de dix victoires consécutives du double champion du monde.

Max Verstappen est sur une autre planète cette saison. Le Néerlandais domine outrageusement un championnat du monde qu'il pourrait déjà remporter la semaine prochaine au Qatar. Malgré tout, il a connu un coup d'arrêt à Singapour. Jamais à son aise sur ce tracé urbain, le pilote Red Bull a vécu un week-end galère qui s'est achevé par une défaite cuisante, sa première depuis dix courses.

F1 : Red Bull déjà prêt à fêter le titre de Verstappen ! https://t.co/yCjo27D0BV pic.twitter.com/GISgb5eUee — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Fin de série pour Verstappen à Singapour

Il nous avait habitué à dire que du bien de lui depuis le début de la saison et notamment depuis le Grand Prix de Miami où il avait enchainé dix victoires de rang. Souvent récompensé de la note de 10 chez nos confrères de L'Equipe après ses démonstrations en piste, Max Verstappen semblait imbattable. Or, l'impossible s'est produit. A Singapour, il a été éliminé dès la Q2. Et sur un circuit urbain qui ne favorise pas les déplacements, il était quasiment impossible pour lui de refaire son retard. Cela a profité à Carlos Sainz qui a donc mis fin à sa série de dix victoires consécutives, un nouveau record en Formule 1. Le pilote Ferrari stoppe également la folle série de quinze victoires de rang de Red Bull qui n'avait donc plus perdu depuis le GP d'Abu Dhabi 2022. A l'issue de cette course, Max Verstappen n'était pas forcément déçu car il s'y attendait.

«Je savais que ce jour viendrait»