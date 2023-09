F1 : Verstappen fait un pari fou, Red Bull hallucine

Jean de Teyssière

Ce dimanche, lors du Grand Prix du Japon, le pilote Red Bull Max Verstappen a repris sa marche en avant en remportant son treizième Grand Prix de la saison. Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing avoue que la victoire de Ferrari à Singapour le week-end dernier a frustré l'écurie et que Max Verstappen avait un grand objectif, qu'il a presque réalisé.

La course de Red Bull au Japon a été un succès avec la première place retrouvée de Max Verstappen, une semaine seulement après la victoire de Ferrari, la première victoire d'une écurie autre que Red Bull cette saison. Et Max Verstappen avait (presque) tout prévu.

«Verstappen m'a dit qu'il voulait gagner avec 20s d'avance»

Dans des propos relayés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, raconte la confidence faite par Verstappen quelques jours avant la course au Japon : « C’est juste un compétiteur et il n’a pas besoin de beaucoup de motivation. Mais il a dit qu’il était venu ici très désireux de rétablir la saison qu’il a connue. On a pu voir cet esprit de compétition à son maximum ce week-end dès le premier tour des EL1. Nous avons tous quitté Singapour en sachant qu’en fin de compte, la série de victoires que nous avions connue avais pris fin, mais nous étions un peu frustrés. J’ai joué au padel avec Max mercredi et il était très motivé. Il m’a dit ’je veux gagner la course avec 20 secondes d’avance’. Et en toute honnêteté, il est passé à 0,7 seconde d’y parvenir. Dès le premier tour des EL1, il était 1"8 plus rapide que le reste du peloton en pneus mediums ou tendres, il était totalement concentré. »

F1 : Verstappen fracasse encore Mercedes https://t.co/ShZqMk15Q7 pic.twitter.com/2BMet17wtM — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«C'était une performance exceptionnelle»