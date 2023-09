F1 : Hamilton se bat avec Red Bull, il hallucine

Arnaud De Kanel

Dans l'impossibilité de remporter un seul Grand Prix cette saison, Lewis Hamilton sait tout de même se montrer régulier. Le septuple champion du monde enchaine les places d'honneur et pointe, sans faire de bruit, à la troisième place du championnat. Il se rapproche d'ailleurs à grands pas de Sergio Perez, chose à laquelle il ne s'attendait pas.

Impressionnant de régularité depuis le début de la saison, Lewis Hamilton prouve qu'il en a encore sous la pédale. Le pilote Mercedes peut terminer dauphin de Max Verstappen puisqu'il s'est rapproché de Sergio Perez ce week-end à Suzuka. Plus que 33 points séparent les deux pilotes désormais. Lewis Hamilton se retrouve donc à la lutte avec Red Bull, chose qu'il n'avait pas imaginé après un début de saison délicat.

Hamilton revient sur Perez

Le Britannique a encore du mal à réaliser qu'il peut finir la saison devant un pilote Red Bull. « C’est excitant d’avoir cette course, cette bataille en ce moment avec Perez. Je pense que notre objectif était... nous avons commencé assez mal cette saison. Nous ne nous attendions certainement pas à être deuxièmes au classement des constructeurs, et le fait d’être relativement proche de cette place aujourd’hui, en particulier lors des deux dernières courses... La dernière course, comme le fait de se battre pour la 2e place au classement des constructeurs, tout cela est excitant pour nous en tant qu’équipe. Et bien sûr, nous voulons les battre [Red Bull] tout comme ils veulent nous battre, donc il faudra un effort d’équipe complet pour y arriver, c’est certain », a avoué Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il espère désormais pouvoir jouer plus haut que la deuxième place la saison prochaine.

«J’ai pleinement confiance en l’équipe»