F1 : Red Bull déjà prêt à fêter le titre de Verstappen !

Jean de Teyssière

La semaine prochaine, lors du Grand Prix du Qatar, Max Verstappen pourrait être sacré champion du monde de Formule 1, pour la troisième fois consécutive. Chez Red Bull, alors que le titre de champion du monde des constructeurs est déjà en poche, on se prépare déjà au troisième sacre du pilote Néerlandais.

Si Max Verstappen remporte l'épreuve du Sprint ou la course au Qatar, il sera champion du monde. Si son dauphin, Sergio Pérez, remporte les deux épreuves de Doha, Max Verstappen devra terminer au moins sixième lors du sprint, ou huitième lors du Grand Prix. Le troisième titre est donc vraiment tout proche pour le Néerlandais...

«J’essaierai bien sûr de boucler tout ça samedi»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen se dit motivé pour devenir champion du monde le 8 octobre prochain au Qatar : « J'essaierai bien sûr de boucler tout ça samedi. Je pense que nous devrions être bons là-bas même s’il s’agit d’un Sprint. Cela a pris plus de temps cette année parce qu’il y a tellement de courses. Toute l’année a été très dominante, sauf à Singapour bien sûr. »

F1 : Verstappen trouve le remplaçant de Perez, c’est la douche froide https://t.co/3RKWoZQies pic.twitter.com/z62XRtcwHE — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

«Il y aura certainement une grande fête le week-end prochain»