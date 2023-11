Coup de tonnerre en F1 ? Lewis Hamilton est en danger

Jean de Teyssière

A l'approche du Grand Prix du Brésil, le pilote auriverde Felipe Massa fait la tournée des médias pour évoquer la procédure dans laquelle il est engagé depuis de nombreuses années. Selon lui, il aurait dû être champion du monde de Formule 1 en 2008 à la place de Lewis Hamilton, le Grand Prix de Singapour étant entaché d'un scandale. Avant le Grand Prix du Brésil, Felipe Massa a encore mis la pression sur Lewis Hamilton.

Alors qu'il dit ne pas être intéressé, Lewis Hamilton réagissait récemment à une affaire qui tient à cœur à Felipe Massa, estimant avoir été floué en 2008 : « J’ai une très mauvaise mémoire, donc je ne me souviens pas vraiment de grand-chose, pour être honnête. Je me concentre vraiment uniquement sur le moment présent et j’aide l’équipe à revenir dans le championnat et la course. Je ne suis pas vraiment concentré sur ce qui s’est passé il y a 15 ans. »

«Nous avons découvert que cette course avait été manipulée»

Dans une interview accordée à Planet F1 , Felipe Massa est revenu une nouvelle fois sur le fameux Grand Prix de Singapour de 2008 et le crashgate : « Je suis très déçu. Nous avons découvert que cette course [Singapour 2008] avait été manipulée, qu’elle avait changé le résultat de 99 % des voitures engagées dans cette course à cause de cette manipulation, et qu’elle avait modifié le championnat. C’est donc cela le problème. J’ai beaucoup de soutien, pour être honnête, j’ai beaucoup de soutien de la part des pilotes, beaucoup de pilotes. Même les pilotes qui étaient présents, pour être honnête. Je comprends que de nombreuses personnes préfèrent parfois ne pas parler, ne pas faire de commentaires. Peut-être parce qu’ils ont peur de quelque chose en rapport avec ce monde, mais je n’ai aucun doute. Je bénéficie d’un soutien massif, et je n’ai vraiment aucune inquiétude quant au soutien que m’apportent les gens, même dans le sport. Je n’ai eu aucun contact, aucune communication (avec Lewis Hamilton). Tout ce que nous faisons n’est pas contre Lewis. Je veux dire que je respecte vraiment Lewis en tant que pilote pour tout ce qu’il a fait, c’est l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de la Formule 1. Il Tant de records, tant de titres. »

«Un jour, Hamilton devra s’exprimer et parler de la situation»