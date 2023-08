Red Bull promet une révolution en Formule 1

Hugo Chirossel

Avec 503 points au compteur et 256 unités d’avance sur le deuxième, Mercedes, Red Bull est largement en tête du classement constructeur de la Formule 1. Emmenée par un Max Verstappen inarrêtable, l’écurie autrichienne a remporté absolument tous les Grand Prix disputés cette saison. Mais selon Christian Horner, la compétition sera beaucoup plus rude l’année prochaine.

Red Bull n’a pas de concurrence cette saison. Alors que 12 Grand Prix ont été disputés pour le moment cette saison, l’écurie autrichienne les a tous remportés. Pour y parvenir, elle a pu compter sur Max Verstappen, qui s’est imposé à 10 reprises. Le Néerlandais, double champion du monde en titre, est parfaitement lancé vers un troisième sacre consécutif. Une bonne nouvelle pour Red Bull, mais cela nuit en revanche au spectacle et au suspense proposé aux fans de la Formule 1.

«Chaque fois que nous regardons par-dessus notre épaule, c’est quelqu’un d’autre qui est là derrière»

Derrière Red Bull cependant, la lutte est acharnée entre Mercedes, Aston Martin et Ferrari, alors que McLaren s’est également rapproché ces dernières semaines. « Eh bien, chaque semaine, la hiérarchie change », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Une semaine c’est Ferrari, la semaine prochaine c’est Mercedes, puis les McLaren sont arrivées et Aston Martin était là au début de l’année. Donc, chaque fois que nous regardons par-dessus notre épaule, c’est quelqu’un d’autre qui est là derrière. Et cela nous a bien sûr aidés à bien des égards pour les championnats mais dans les faits c’est incroyablement proche. En qualifications surtout, nous n’avons pas beaucoup de marge et nous pouvons être battus quelques fois . »

«Je m’attends totalement à une grande convergence»