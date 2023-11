F1 - Grand Prix du Brésil : Verstappen prend une décision, Red Bull dit tout

Benjamin Labrousse

Auteur du meilleur temps lors de la séance de qualifications vendredi soir, Max Verstappen s’élancera en première position sur la grille à Interlagos ce dimanche, et espère remporter une 17ème victoire cette saison. De son côté, Helmut Marko affirme que Verstappen ne prendra pas le moindre risque pour aider son coéquipier Sergio Perez, en grande difficulté ces derniers temps.

Surpuissant. Une semaine après avoir concédé la pole position à Charles Leclerc (Ferrari) du côté de Mexico, Max Verstappen a repris sa place de numéro un sur la grille. Leader en Q3 ce vendredi soir, le Néerlandais a vu la séance de qualifications du Grand Prix du Brésil s’interrompre prématurément en raison de grosses intempéries sur le circuit d’Interlagos. Coéquipier de Max Verstappen, Sergio Perez a quant à lui été pris au piège en étant 9ème au moment où la commission de course annonçait que la séance ne reprendrait pas.

F1 : Hamilton prévient déjà Verstappen https://t.co/qiMQLz356p pic.twitter.com/TthyUAmtkg — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

«Max fera son travail»

Et alors que l’année dernière, Max Verstappen avait refusé de coopérer avec Sergio Perez lors de ce même Grand Prix du Brésil (remporté par George Russell), le Docteur Helmut Marko, figure emblématique de Red Bull, a affirmé que le triple champion du monde se concentrerait uniquement sur sa propre performance ce dimanche : « L’année dernière, il s’agissait de la cinquième et sixième place, donc cela n’aurait fait aucune différence. Mais Max fera son travail. Il ne renoncera pas à une victoire, ça c’est certain » , déclare Marko dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

«Cela ne devrait pas toujours dépendre de moi»