F1 : Folie au Brésil, le jour où Hamilton aurait pu tout perdre !

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix du Brésil 2008 de Formule 1 restera gravé dans les annales du sport automobile comme l'un des chapitres les plus palpitants de l'histoire de la discipline. Alors que l'écho des moteurs rugissait dans l'atmosphère chaude et électrique de l'Autódromo José Carlos Pace, le destin de Lewis Hamilton pendait littéralement à un fil, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. À un moment donné, il semblait que le jeune pilote britannique pourrait tout perdre dans une fraction de seconde.

Lewis Hamilton, alors âgé de 23 ans, était sur le point de réaliser un rêve longtemps caressé, celui de devenir le champion du monde de Formule 1. Cependant, pour y parvenir, il devait surmonter un défi de taille : Felipe Massa, le pilote brésilien de Ferrari, qui avait tout le pays derrière lui et était déterminé à décrocher le titre mondial à domicile. La course elle-même fut un véritable festival d'émotions. Massa avait tout pour lui : une pole position éblouissante, le soutien inconditionnel des fans brésiliens en délire, et des conditions météorologiques changeantes qui semblaient jouer en sa faveur. Le ciel menaçant laissait planer la possibilité de pluie, ce qui pourrait brouiller les cartes et ouvrir la porte à l'inattendu.

Un climat qui complique la course

La pluie, cette compagne imprévisible des pilotes de Formule 1, fit son entrée en scène au cours de la deuxième moitié de la course. Les écuries furent confrontées à un choix difficile : rester en pneus slicks pour les conditions sèches ou passer aux pneus pluie pour anticiper une averse ? La tension monta d'un cran lorsque les gouttes commencèrent à tomber, et les équipes se mirent à appeler leurs pilotes aux stands pour effectuer ce choix critique. Hamilton, qui était alors hors du top 5, se lança dans un ballet effréné de pit stops pour changer de pneus. La décision fut cruciale. Massa, quant à lui, avait chaussé les pneus pluie avant Hamilton, et il semblait que le titre lui tendait les bras. Les supporters brésiliens scandaient le nom de Massa, anticipant sa victoire à domicile et son couronnement en tant que champion du monde. Puis, dans un retournement de situation spectaculaire, la pluie cessa de tomber. Le circuit s'assécha rapidement, et Hamilton reprit du terrain sur ses rivaux. Les pneus pluie devinrent un fardeau pour Massa, qui glissait et perdait de précieuses secondes à chaque virage. La tension atteignit son paroxysme lorsque, dans les derniers tours, Massa franchit la ligne d'arrivée en premier, sous les acclamations de la foule. Pour un instant, il sembla que le Brésil allait vivre une célébration historique.

F1 : Coup dur pour Mercedes, Hamilton sort du silence https://t.co/0MbOcI4EVe pic.twitter.com/D3CW7S4ShF — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Stupéfaction au Brésil, Hamilton champion devant Massa pour un point !

Cependant, le destin en décida autrement. Alors que la pluie avait rendu le résultat de la course incertain, la décision de déterminer le champion du monde 2008 reposait sur les épaules de Lewis Hamilton. Dans les derniers hectomètres de la course, il dépassa le Toyota de Timo Glock, qui était resté en slicks et patinait sur une piste de plus en plus sèche. Hamilton franchit la ligne d'arrivée en cinquième position, un seul point suffisant pour lui assurer le titre mondial. L'Autódromo José Carlos Pace fut plongé dans une stupeur absolue, tandis que les fans de Massa étaient submergés par la déception. Hamilton, lui, réalisa son rêve et devint champion du monde de Formule 1. Le destin avait basculé une dernière fois, laissant les fans médusés devant un scénario inouï.