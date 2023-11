F1 : Mercedes met la pression sur Alonso

Jean de Teyssière

Le Grand Prix du Brésil débutera dès ce samedi avec l'épreuve sprint puis le Grand Prix, dimanche. Comme quasiment chaque course cette saison, Max Verstappen partira depuis la pole position. Les Mercedes, mises en danger par Ferrari pour leur deuxième place au classement, ont vu Charles Leclerc finir deuxième des qualifications, tandis que Lewis Hamilton et George Russell partiront cinquième et sixième. Russell met d'ailleurs la pression sur Fernando Alonso et Aston Martin, qui seront devant eux.

Le Grand Prix du Brésil sera l'avant-dernier de la saison et rien n'est encore joué pour la place de dauphin de Red Bull. Derrière l'intouchable leader se trouvent Mercedes et ses 371 points suivi de prêt par Ferrari, avec 349 points. Ce Grand Prix pourrait resserrer encore un peu plus l'étau de Ferrari sur Mercedes, puisque Charles Leclerc partira deuxième, alors que Lewis Hamilton et George Russell partiront de la cinquième et sixième place. Entre les deux, se trouvent les deux Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll. Le combat risque d'être très intéressant.

«J’ai été très déçu par mon dernier tour d’attaque»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , George Russell évoque son ressenti après cette séance de qualifications qui s'est déroulée sous une météo capricieuse : « Le temps qu’il fait aujourd’hui est complètement fou ! Je n’ai jamais vu un changement aussi radical pendant la Q3. J’ai été très déçu par mon dernier tour d’attaque. Je glissais dans tous les sens et je n’avais pas d’adhérence. Je n’ai pas vu beaucoup de pluie sur ma visière, mais j’étais à une seconde et je voulais m’arrêter pour chausser de nouveaux pneus car j’étais sûr d’être dernier. »

«Nous viserons toujours le podium»