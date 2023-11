F1 : Coup dur pour Mercedes, Hamilton sort du silence

Jean de Teyssière

Ce vendredi avaient lieu les qualifications du Grand Prix du Brésil. Une course qui sera également constituée d'une épreuve de sprint. Max Verstappen a remporté la pole positon devant la Ferrari de Charles Leclerc, tandis que Lewis Hamilton partira de la cinquième place. À l'issue de ces qualifications, le Britannique n'était pas satisfait.

Restant sur deux victoires consécutives au Grand Prix du Brésil, Mercedes espère bien réaliser la passe de trois. C'est toujours possible mais ce sera compliqué, Max Verstappen partant de la pole position. Pour Mercedes, qui est toujours à la deuxième place du classement général, faire mieux que Ferrari, troisième et proche d'eux est vital, au moment d'aborder l'antépénultième Grand Prix de la saison.

«Nous allons devoir nous battre»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton a réagi à sa cinquième place lors des qualifications : « Nous avons effectué quelques changements avant les qualifications et cela a rendu la voiture un peu plus agréable à conduire. En général, elle n’était pas particulièrement rapide. Cela dit, les conditions et les circonstances de la fin de la Q3 nous ont peut-être fait prendre un peu de retard par rapport à notre véritable rythme. C’est difficile à dire avec confiance. Pour le reste du week-end, je pense que nous allons devoir nous battre. La surchauffe des freins et la gestion des pneus seront importantes, mais si nous pouvons utiliser notre stratégie pour progresser, alors nous le ferons. »

F1 : Hamilton plombé par Verstappen, Mercedes passe aux aveux https://t.co/AQocjLi7Mv pic.twitter.com/paUi748ja2 — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«La cinquième place n’est pas une bonne sensation»