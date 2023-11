F1 : Il annonce une «menace» pour Verstappen en 2024

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus que deux Grand Prix à disputer avant la fin de la saison, Max Verstappen est déjà assuré d’être sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive. Le Néerlandais a vécu une nouvelle année sans réelle concurrence, mais cela pourrait changer en 2024 selon Ross Brawn.

S’il avait dû batailler jusqu’au dernier Grand Prix de la saison pour obtenir son premier titre de champion du monde en 2021, Max Verstappen a décroché les deux suivants sans donner l’impression de forcer. Red Bull lui a fourni la meilleure monoplace du paddock, mais les performances du Néerlandais restent impressionnantes, surtout quand on les compare à celles de son coéquipier, Sergio Pérez.

McLaren, concurrent de Red Bull en 2024 ?

La question est de savoir si une équipe sera capable de concurrencer Red Bull et Max Verstappen la saison prochaine. Pour Ross Brawn, il pourrait s’agir de McLaren. Le directeur sportif de la Formule 1 estime qu’en raison des progrès affichés par l’écurie britannique depuis le début de l’année et le talent de ses deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, McLaren pourrait se mêler à la lutte pour les premières places avec Red Bull.

«L’équipe peut être une vraie menace pour la saison prochaine»