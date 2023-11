F1 : Il vit un calvaire avec Verstappen, Red Bull déballe tout

Hugo Chirossel

Comme cela a été le cas pour d’autres coéquipiers de Max Verstappen, Sergio Pérez souffre de la comparaison avec le triple champion du monde en titre. Christian Horner est revenu sur les difficultés du pilote mexicain. Pour le patron de Red Bull, c’est à partir du Grand Prix de Miami qu’il a commencé à craquer, même s’il estime que c’est une grosse pression d’évoluer dans la même équipe que le Néerlandais.

Max Verstappen a une nouvelle fois roulé sur la concurrence. Alors qu’il ne reste que deux Grand Prix à disputer cette saison, le Néerlandais est déjà assuré d’être sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive depuis un petit moment. S’il a la même monoplace, Sergio Pérez quant à lui reste loin derrière Max Verstappen.

F1 : Verstappen écœure encore un pilote https://t.co/RZNX4iZNfi pic.twitter.com/g0plHGLkud — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«Être le coéquipier de Max Verstappen est probablement le travail le plus difficile»

« Je pense qu’être le coéquipier de Max Verstappen est probablement le travail le plus difficile », a déclaré Christian Horner à propos des difficultés de Sergio Pérez face à Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Il opère à un niveau très élevé et c’est implacable. Donc il faut une aptitude mentale pour être capable de gérer cela à chaque fois que vous voyez une donnée, c’est comme vous dire “wow, comment a-t-il fait ça ?” Il faut une certaine force de caractère pour y faire face. La forme dans laquelle il se trouve depuis trois ou quatre ans, il opère à un niveau tellement élevé que ce serait difficile pour n’importe quel pilote sur la grille . »

Miami, le tournant pour Pérez ?

Pour Christian Horner, c’est le Grand Prix de Miami qui a mis un coup à Sergio Pérez : « Je pense qu’il y a eu un moment décisif cette année, probablement à Miami, où Checo avait un objectif ouvert. Il avait gagné deux courses en Azerbaïdjan et en Arabie saoudite, et on pouvait voir que sa confiance était grande. Et Max a gagné cette course après avoir été surpris par un drapeau rouge en qualifications, être parti en neuvième position alors que Checo était en pole, et avoir pris la tête en très peu de temps, je pense que mentalement, cela a été assez brutal à gérer pour Checo. Et puis, en plus, il y a eu Monaco la course suivante, et les choses se sont aggravées. Je pense que Max est implacable. À partir de là, il n’a eu de cesse de réaliser des exploits à chaque course . »

«Ce qu’il doit faire, c’est oublier Max»