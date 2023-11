F1 : Un pilote de Red Bull a refusé le même salaire que Verstappen

Jean de Teyssière

Daniel Ricciardo n'est pas passé loin d'obtenir un contrat en or chez Red Bull. Alors qu'il aurait pu avoir le même salaire que Max Verstappen, le pilote australien a finalement quitté l'écurie autrichienne. Une anecdote que raconte parfaitement le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner.

En 2018, Daniel Ricciardo quitte Red Bull pour rejoindre l'écurie Renault. Le pilote australien était pourtant devenu la figure de proue de Red Bull depuis 2014 et sa nomination aux côtés de Sebastian Vettel. Mais l'émergence rapide de Max Verstappen a eu raison de lui, qui est passé à côté d'un contrat XXL.

«Daniel est un type formidable, qui a été très mal conseillé plus tôt dans sa carrière»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull explique les négociations qui ont eu lieu avec Daniel Ricciardo fin 20218 : « Daniel est un type formidable, qui a été très mal conseillé plus tôt dans sa carrière. Tout le monde déconne à un moment donné et je pense qu'il a reconnu qu'il avait fait une erreur [en quittant Red Bull], il n'a pas été bien conseillé au moment où il est parti et il pouvait voir que Max progressait, mais il n'a probablement pas réalisé à quel point il allait devenir bon. J'ai parlé avec Dietrich [Mateschitz] avant le GP d'Autriche et je lui ai dit : 'Écoute, c'est un peu limite avec Daniel [à propos de la signature d'un nouveau contrat], est-ce que tu peux lui montrer un peu d'amour ? Parce que Helmut [Marko] est manifestement très pro-Max. Juste équilibrer les choses et lui faire savoir que tu veux [qu'il reste]'. Il a donc emmené Daniel à l'étage après la course en Autriche, et ils sont restés ensemble pendant plus d'une heure avant de réapparaître tous les deux, avec le sourire aux lèvres . »

F1 : Verstappen imbattable, Red Bull dévoile les raisons https://t.co/0ZntykXfGY pic.twitter.com/qbA6SHveKG — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«J'ai dit que je lui donnerai ce que nous donnerons à Max»