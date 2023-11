F1 : Verstappen continue de choquer Red Bull

Jean de Teyssière

Max Verstappen a marqué l'histoire de son sport en remportant un troisième titre de champion du monde. Surtout, le pilote néerlandais a pour le moment remporté 17 courses sur les 20 Grands Prix disputés, un record dans le sport automobile. Max Verstappen a choqué Christian Horner, car il aurait énormément progressé sur la lecture des courses grâce à sa bonne gestion des pneus.

Max Verstappen a une nouvelle fois marqué l'histoire de la Formule 1 cette saison. Le pilote néerlandais a remporté son troisième titre de champion du monde consécutif et a une nouvelle fois dominé outrageusement le championnat, avec dix-sept victoires en vingt courses. Max Verstappen montre également une aisance sur les circuits assez impressionnante, presque jamais embêté par les conditions de courses. Une progression qu'il a démarrée en 2019 et qu'il perfectionne course par course, pour le plus grand bonheur de Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing.

«Max est devenu très doué pour lire une course»

Christian Horner a été interrogé sur son pilote star, Max Verstappen. Dans des propos rapportés par motorsport.com , il explique que : « Je pense que tout le monde gère son rythme différemment dans une course, mais Max est devenu très doué pour lire une course. Il ne panique pas s'il voit que quelqu'un lui reprend du temps dans le secteur intermédiaire ou quoi que ce soit d'autre. C'est parce qu'il a une vision à long terme. Et je pense qu'il a cette confiance intérieure qui lui permet de savoir où il en est. »

«La saison 2021 a été énorme»