F1 : Mercedes promet du lourd pour 2024

Jean de Teyssière

Après avoir vécu la terrible désillusion en 2021 avec le titre de champion du monde qui a échappé de peu à Lewis Hamilton, Mercedes a tenté de se reconstruire en 2022, puis en 2023, avec plus ou moins de réussite. L'an dernier, l'écurie allemande avait au moins réussi à remporter des victoires, chose qu'elle n'a pas faite cette saison pour le moment. Mais George Russell pense que 2024 sera la bonne année pour eux.

Comme souvent avant chaque début de saison, chaque écurie pense avoir réussi du très bon travail pour leur permettre de jouer les premiers rôles la saison suivante. Chez Mercedes, cette ambition arrive bien avant l'intersaison, puisque George Russell voit déjà les choses en grand pour l'écurie allemande la saison prochaine.

«La voiture est déjà bien éloignée de ce qu’elle était la saison dernière»

Le pilote de Mercedes, George Russell, explique, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , que : « 12 mois plus tard, 12 mois avec cette F1 et nous disposons donc de 12 mois supplémentaires d’informations. Nous avons réussi à mettre en œuvre certains des changements que nous souhaitons pour 2024 lors de certains tests cette année. Le travail que nous déploierons en 2024 est beaucoup plus approfondi, avec notre évaluation de chaque décision et la voiture est déjà bien éloignée de ce qu’elle était la saison dernière. Nous sentions que nous avions besoin de beaucoup de changements, et peut-être avons-nous précipité quelques décisions sans effectuer de tests approfondis dans le simulateur et sans évaluer les conséquences potentielles. »

«Je suis convaincu que 12 mois plus tard, nous n’allons pas nous laisser surprendre»