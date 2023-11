F1 : Mercedes lâche une annonce, Hamilton va adorer

Benjamin Labrousse

Toujours deuxième au championnat du monde des constructeurs, Mercedes a connu un week-end très décevant lors du Grand Prix du Brésil. Avec l’abandon de George Russell et la 8ème place de Lewis Hamilton, l’écurie allemande semble déjà focalisé sur la conception de sa prochaine monoplace. Au plus grand bonheur du septuple champion du monde qui avait tenu des propos peux élogieux à l’égard de cette dernière.

Mercedes n’a pas du tout apprécié son passage au Brésil cette année. Habitué des succès sur l’Interlagos de São Paulo, Lewis Hamilton n’aura pas réussi à faire mieux qu’une 8ème place, tandis que son coéquipier George Russell n’a quant à lui pas terminé la course. Au sortir de cette prestation plus que moyenne pour l’écurie allemande, Lewis Hamilton affirmait avec humour vouloir rapidement se débarrasser de la W-14, sa monoplace actuelle.

« Cette année, je compte simplement les jours »

« La voiture se comportait plutôt mal. Mais encore quelques courses avec cette voiture et elle sera partie, et j’en serai heureux ! Cette année, je compte simplement les jours, en essayant de profiter de chaque jour autant que possible », déclarait ainsi Lewis Hamilton à Sky Sports après la course sprint du samedi.

« Nous sommes sur des résultats aberrants »