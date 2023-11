F1 : Mercedes dénonce une erreur avec Hamilton

Benjamin Labrousse

Ce vendredi soir, la séance de qualifications du Grand Prix du Brésil n’a clairement pas souri à Mercedes. Piégée par les conditions très compliquées à Interlagos, l’écurie allemande ne partira que depuis la 5ème position avec Lewis Hamilton, et 8ème position avec George Russell. Toto Wolff estime de son côté que plusieurs erreurs peuvent expliquer cette Q3 manquée.

Le ciel est tombé sur la tête de Mercedes. Alors que ce vendredi, la séance de qualifications du Grand Prix du Brésil a fortement été perturbée par de grosses intempéries, l’écurie allemande s’est clairement manquée en Q3. Déjà absents des trois premières places sur la grille la semaine passée à Mexico, les Flèches d’Argents n’ont pas réussi à relever la tête à Interlagos. 5ème Lewis Hamilton a vu la séance s’interrompre à cinq minutes de son terme en raison de fortes pluies à São Paulo tandis que George Russell, initialement 6ème, a écopé d’une pénalité de deux places sur la grille.

«Nous avons manqué d'adaptabilité»

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , le directeur d’écurie Toto Wolff est revenu sur cette séance de qualifications ratée pour Mercedes. « On voit à quel point les différences sont marginales en matière de tour de sortie des stands et de températures, et je pense que nous avons manqué d'adaptabilité. Les Aston Martin ont pris la poudre d'escampette. Max aussi, lui qui est sorti directement du garage avec des pneus chauds. Ils étaient les voitures les plus rapides. Nous étions à une seconde du chrono précédent, ou à huit dixièmes du meilleur temps, et cela montre ce que nous aurions dû faire » .

«Cinquième, ce n'est jamais vraiment génial»