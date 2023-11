F1 : Red Bull annonce du lourd, Verstappen va adorer

Benjamin Labrousse

Si cette saison n’est pas encore terminée, Red Bull a déjà réussi à faire coup double avec le troisième sacre consécutif de champion du monde pour Max Verstappen, mais en remportant également le championnat du monde des constructeurs. Désormais tournée sur la saison prochaine, l’écurie autrichienne a affirmé vouloir repartir sur les mêmes bases, notamment au niveau de sa monoplace.

Qui pourra arrêter Red Bull et Max Verstappen. Après de longues années de domination de la part de Mercedes avec Lewis Hamilton, l’écurie autrichienne semble avoir pris le relais. Double champion du monde des constructeurs (2022-2023), Red Bull peut compter sur la mentalité d’acier de son champion Max Verstappen, triple champion du monde. Toujours perfectionniste concernant sa monoplace, le Néerlandais a reçu une bonne nouvelle.

« On doit continuer à la faire évoluer »

Car récemment, le directeur de Red Bull Christian Horner s’est exprimé à ce sujet, et a annoncé du lourd : « On a une excellente voiture, une excellente base. On doit continuer à la faire évoluer, mais il est évident que les bénéfices vont diminuer parce que l'on atteint le sommet de la courbe. Et on peut voir qu'il y aura un effet accordéon. Ça va se resserrer et nous mettre à l'épreuve, c'est certain. Mais l'équipe est très, très motivée. On peut voir que personne ne s'est relâché depuis que l'on a remporté le championnat. Tout le monde est encore à fond » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Motorsport.com .

« On a tiré les leçons de l'an dernier »