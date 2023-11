F1 : Verstappen le veut chez Red Bull, il lâche sa réponse

Arnaud De Kanel

Déçu par Sergio Perez, Max Verstappen ne serait pas contre l'arrivée d'un nouveau coéquipier. Outre Fernando Alonso, avec qui il pourrait faire équipe aux 24 Heures du Mans, le Néerlandais a souvent indiqué que Lando Norris serait le coéquipier idéal. Interrogé sur la perspective d'une arrivée chez Red Bull, le Britannique ne s'est pas montré très bavard.

Max Verstappen a multiplié les appels de phare à l'attention de Lando Norris ces derniers mois. Le triple champion du monde ne s'en cache pas : il souhaiterait faire équipe avec le Britannique dans les saisons à venir, le plus tôt possible. « Nous en avons parlé avec Lando. Mais il a un très long contrat avec McLaren et personne ne sait ce qui se passera à l'avenir », confiait Verstappen début septembre à Sky Italia . Sous contrat jusqu'en 2025, Norris semble pencher du côté de la continuité avec McLaren plutôt que de la nouveauté chez Red Bull.

F1 : Red Bull enrage encore https://t.co/gHaZBAIILg pic.twitter.com/riHW72SXcv — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«Je suis le deuxième pilote le plus performant sur la grille»

En effet, sur la lancée de sa fin de saison exceptionnelle, Lando Norris se voit même batailler avec Max Verstappen pour le titre la saison prochaine. « Me battre avec Max l'an prochain ? peut-être. J’ai souligné auprès de Max que depuis que nous avons cette série d’évolutions lancée en Autriche, je suis le deuxième pilote le plus performant sur la grille », a déclaré le pilote McLaren, relayé par Nextgen-Auto . Et concernant une potentielle arrivée chez Red Bull, Norris a répondu à sa manière.

«Il y a toujours des rumeurs»