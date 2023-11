F1 : Red Bull enrage encore

Arnaud De Kanel

Cette saison, la FIA a décidé d'ajouter beaucoup plus de courses sprints au calendrier que par rapport à l'an dernier. Et il faut dire que ce n'est pas franchement une réussite. L'intérêt pour cette épreuve est proche du néant et les Sprints se retrouvent forcément très critiqués. En première ligne de cette vague de contestation, Red Bull, et son directeur Christian Horner.

Le format Sprint s'est implanté confortablement cette saison mais il peine toujours autant à convaincre. Max Verstappen a souvent haussé le ton pour dénoncer le peu d'intérêt du Sprint. Christian Horner a emboité le pas la semaine dernière à Interlagos.



«C’est comme si on avait gagné une longue course et qu’on avait reçu une médaille»

« Je pense que ce que nous avons actuellement ne convient ni aux pilotes, aux fans ou aux équipes. Je pense qu’il faut aller plus loin. Nous venons de gagner un Sprint et personne ne sait quoi faire parce que toute l’attention est déjà portée sur le Grand Prix. C’est comme si on avait gagné une longue course et qu’on avait reçu une médaille pour cela. Peut-être que l’une des choses sera d’avoir une énorme dotation pour l’équipe et les pilotes. C’est toujours une grande motivation. Il y aura alors des célébrations à la fin de la course. Cela vaut peut-être aussi la peine de regarder les choses d’une manière légèrement différente. Si vous regardez une ligue de football ou d’autres ligues sportives, elles ont leur championnat principal et ensuite elles ont des finales de coupe. Il faut peut-être envisager quelque chose d’un peu différent, avec une plus grande récompense à la clé », a déclaré le boss de Red Bull, relayé par Nextgen-Auto . Christian Horner ne serait pas contre l'idée d'abandonner totalement le Sprint en F1.

«Je préfère l’ancien format