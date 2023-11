F1 : Fiasco pour Hamilton, Mercedes se lâche

Pierrick Levallet

Rien ne s'est déroulé comme prévu pour Mercedes au Brésil. L'écurie allemande a vu Lewis Hamilton ne décrocher que la huitième position. George Russell, de son côté, a été contraint d'abandonner. Toto Wolff avait alors dégoupillé après la course. Le patron de Mercedes s'est d'ailleurs expliqué après ses propos alarmistes.

Toto Wolff dégoupille après le fiasco au Brésil

Le patron de Mercedes avait en effet qualifié le week-end au Brésil de « pire week-end de Mercedes depuis 13 ans ». Ses propos faisaient suite à une vague d’optimisme au sein de l’écurie allemande et avaient alors alarmé de nombreuses personnes au sein du paddock, puisque Mercedes avait connu bien pire au cours des dernières années. Toto Wolff a donc tenu à s’expliquer.

Mercedes a trouvé la nature du problème