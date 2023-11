F1 : Verstappen imite Schumacher, il annonce la couleur

Pierrick Levallet

À 26 ans, Max Verstappen est déjà triple champion du monde de F1. Le Néerlandais a survolé cette saison et ne cesse de dominer les autres pilotes. De ce fait, une certaine lassitude commencerait à s'installer chez les fans de la discipline. Mais s'il peut comprendre cela, le pilote de Red Bull n'entend pas s'arrêter pour autant.

«Je ne vais pas renoncer à cela»

« Quand vous êtes pilote de F1, vous faites tout ce que vous pouvez pour être en position de gagner un jour. Et une fois que vous avez obtenu cette place, vous essayez de la conserver le plus longtemps possible. Je ne vais pas renoncer à cela. Est-ce que je peux comprendre la lassitude parmi mes fans ? Cela dépend ! Si vous êtes celui qui gagne, non. Moi je ne suis pas lassé. Tous les autres le sont, pas moi, mais je peux le comprendre un peu » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il s’agit de performance, pas de domination ennuyeuse»

« Si vous êtes fan de Red Bull, bien sûr, c’est génial aussi mais si vous n’êtes pas fan d’une personne ou d’une équipe en particulier, vous n’aimez pas les dominations. En fin de compte, il s’agit de performance, pas de domination ennuyeuse. Vous avez toujours des opinions différentes sur une domination, certaines personnes ne peuvent pas voir la performance qu’il faut réussir à produire pour que cela se produise puis se répète. D’autres le voient. Ou ne veulent pas le voir, c’est aussi une différence » a ensuite poursuivi le pilote de Red Bull.

« Vous devriez être capable d’apprécier lorsqu’une équipe domine»