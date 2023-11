F1 : Verstappen écœure encore un pilote

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà assuré de devenir triple champion du monde cette saison, Max Verstappen a largement dominé la concurrence, à commencer par son coéquipier, Sergio Pérez, qui dispose pourtant de la même monoplace. Mais le Mexicain a été incapable de tenir la distance face à l'ogre néerlandais qui a tout raflé sur son passage. Que Pérez se rassure, il n'est pas le premier pilote à souffrir face à Verstappen.

La saison 2023 de Max Verstappen reste dans les annales. Le Néerlandais explose en effet tous les records. Déjà assuré de remporter le titre, le troisième de sa carrière, le pilote Red Bull a remporté 17 des 20 Grands Prix remportés jusque-là, un ratio et un nombre record dans l'histoire de la F1. Avec 524 points au compteur, il a déjà le double du total de son premier poursuivant. Son coéquipier Sergio Pérez.

Pérez encore une fois largement dominé par Verstappen

La Red Bull ayant rapidement été identifiée comme étant de loin la meilleure monoplace du plateau, Sergio Pérez est rapidement apparu comme le seul pilote en mesure de rivaliser avec Max Verstappen. Ce fut d'ailleurs le cas en début de saison puisqu'après 4 courses, les deux pilotes Red Bull se partageaient les victoires et donc la tête du classement du championnat du monde. Le moment choisi par le Néerlandais pour prendre ses distances en enchaîner dix victoires de suite qui ont littéralement brisé Sergio Pérez qui est toujours sous la menace de Lewis Hamilton pour la place de vice-champion du monde. Le Mexicain n'arrive donc pas à rivaliser avec le triple champion du monde. Et depuis le GP de Miami les chiffres sont accablants. Pendant que Verstappen remportait 13 des 14 courses disputées après le rendez-vous floridien, Pérez a signé poussivement... 5 podiums.

F1 : Red Bull enrage encore https://t.co/gHaZBAIILg pic.twitter.com/riHW72SXcv — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«L’équipier de Verstappen a probablement le travail le plus difficile dans le paddock»

Néanmoins, Christian Horner refuse d'accabler son pilote et rappelle que « l'équipier de Max Verstappen a probablement le travail le plus difficile dans le paddock. L’aptitude mentale et la force de caractère dont vous avez besoin pour être capable de gérer la pression face aux exploits de votre voisin de garage sont énormes ». Le patron de l'écurie Red Bull confirme d'ailleurs que Miami a été un tournant dans la saison de Sergio Pérez. « Je pense à ce sujet que Miami a marqué un tournant dans la saison. Checo a manqué une occasion à but ouvert. Mentalement, cet échec fut extrêmement brutal pour lui, ensuite nous sommes allés à Monaco (où Pérez a terminé seizième. Ndlr) et Max a commencé à tout rafler sur son passage », ajoute Horner dans des propos rapportés par F1i .

Verstappen a pris l'habitude d'écraser ses coéquipiers

Il faut dire que depuis son arrivée fracassante chez Red Bull en 2016, Max Verstappen a écœuré plus d'un pilote. Vainqueur dès son tout premier Grand Prix au volant de la monoplace de la marque autrichienne, le pilote Néerlandais a d'abord rivaliser avec Daniel Ricciardo, un pilote expérimenté et très rapide. Les deux hommes seront coéquipiers pendant un peu plus de deux saisons, et la montée en puissance de Max Verstappen va rapidement devenir irrémédiable. Au point qu'en 2018, il fasse définitivement la différence en montant 10 fois sur le podium dont victoires. Certes l'Australien remportera également deux courses, mais ce seront ses deux seuls podiums de la saison. Red Bull devient l'écurie de Verstappen et Ricciardo l'a bien compris et décide ainsi de quitter l'écurie à la fin de la saison 2018.



C'est alors Pierre Gasly qui débarque pour le remplacer. Mais le Français va rapidement subir de plein fouet la domination de Max Verstappen. Le futur vainqueur du Grand Prix d'Italie ne tiendra que 12 courses dans son baquet, ne faisant pas mieux qu'une quatrième place. Sur la même période, le Néerlandais ne sortira jamais du Top 5 avec à la clé cinq podiums dont deux victoires. La différence était trop grande. Pierre Gasly est renvoyé chez Toro Rosso (ancien nom de l'actuelle Alpha Tauri). Alexander Albon fait le chemin inverse. Mais ce dernier ne fera pas beaucoup mieux puisque sur le neuf derniers Grands Prix de la saison 2019, il ne décrochera pas le moindre podium. Albon conservera toutefois son baquet en 2020, saison marquée par le Covid, mais qui verra Red Bull monter en puissance pour rivaliser avec Mercedes. C'est plutôt Max Verstappen qui le fera. Sur les 17 courses de la saison, celui qui deviendra triple champion du monde est monté 11 fois sur le podium, remportant au passage 2 courses. Alex Albon quant à lui décrochera deux troisièmes places. Très insuffisant pour conserver son baquet. Red Bull décide de s'en séparer en changeant de stratégie. Cette fois-ci, Christian Horner et Helmut Marko décident de ne pas s'appuyer sur un jeune pilote sorti du giron Red Bull, mais misent au contraire sur l'expérience d'un Sergio Pérez. Le résultat n'aura pas été plus probant bien que l'importance de Checo dans l'obtention du premier titre de Max Verstappen n'est pas à minimiser. Reste désormais à savoir si Red Bull cherchera un nouveau pilote en 2024.