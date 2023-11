F1 : Un pilote envoie un énorme message à Hamilton

Arnaud De Kanel

Sergio Perez vit des semaines compliquées. En panne de résultats et victime d'un abandon dans la course qu'il attendait le plus cette saison, le GP du Mexique, le Mexicain voit Lewis Hamilton fondre sur lui au classement. La bataille pour la deuxième place du championnat bat son plein et le coéquipier de Max Verstappen compte y jeter ses dernières forces pour vaincre le septuple champion du monde.

Les temps sont durs pour Sergio Perez. Alors qu'il comptait se relancer devant son public à Mexico, le pilote Red Bull avait été contraint à l'abandon, laissant donc Lewis Hamilton revenir encore plus proche de lui au classement. La lutte pour cette deuxième place promet d'être serrée jusqu'au terme de la saison mais Perez est prêt à en découdre.

«Je pense que les deux dernières courses ont été vraiment positives»

La semaine passée, au Brésil, Sergio Perez avait d'ailleurs prévenu Lewis Hamilton. « J’ai été triste lundi, pendant plus ou moins une demi-journée, puis j’ai mis ça derrière moi. Je suis un sportif et je sais comment ça se passe, je vais ma carrière avec passion mais aussi avec raison. Et oui, je laisse ça derrière moi et je garde la tête haute parce que j’ai fait de mon mieux et j’en suis fier. J’attends maintenant avec impatience les trois dernières courses. Je pense que les deux dernières courses ont été vraiment positives, nous n’avons pas réussi à vraiment tout mettre en place tout le temps mais les performances ont été meilleures, surtout au Mexique. Je pense que nous avons définitivement fait beaucoup de progrès de mon côté du garage et je suis optimiste pour ce week-end et nous pourrons enfin montrer le rythme que nous avons », confiait le Mexicain dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Désormais, il est plus motivé que jamais pour conserver sa deuxième place.

«L’équipe veut la 2e place, moi aussi»