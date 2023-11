F1 : Il «survit» face à Verstappen, Red Bull jubile

Jean de Teyssière

Habitué à tancer sans arrêt le pilote Red Bull Sergio Pérez, Helmut Marko, célèbre dirigeant de l'écurie autrichienne, a cette fois-ci complimenté le pilote mexicain. Opposé à Max Verstappen pour la troisième année consécutive chez Red Bull, le dirigeant autrichien a loué cet exploit même s'il ne sait toujours pas si le Mexicain poursuivra l'aventure en 2025.

Être pilote de Formule 1 chez Red Bull en ce moment est un gage de réussite, même si la concurrence est rude, si votre nom n'est pas Max Verstappen. C'est ce que vient de vivre Sergio Pérez durant les trois dernières saisons, relégué derrière son coéquipier de paddock. Une longévité saluée par Red Bull.

«Voyons comment 2024 se passe pour Checo»

Helmut Marko, le dirigeant autrichien de Red Bull, n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche, surtout pour évoquer Sergio Pérez. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , il a à nouveau affirmé ne pas savoir de quoi l'avenir du Mexicain serait fait : « Checo a 32 points d’avance sur Hamilton. Cela devrait suffire. Il a juste à faire un week-end comme au Brésil et arriver avec 26 points d’avance sur Lewis à Abu Dhabi. Mais c’est Vegas alors tout peut arriver ! Nous avons un programme jeunes pilotes qui est reparti dans le bon sens. Vous avez vu Yuki Tsunoda et ses progrès, vous avez vu Liam Lawson en action. Et nous avons Daniel Ricciardo qui reprend du poil de la bête. 2025, c’est donc encore loin. Voyons comment 2024 se passe pour Checo. »

«Checo a donc survécu à sa troisième année face à lui, ce qui est un exploit»