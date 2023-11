F1 : Schumacher chez Alpine, le projet fou pour imiter Alonso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une rumeur qui ne cesse de prendre de l'épaisseur. Confronté à l'absence de baquets libres en F1 la saison prochaine, Mick Schumacher pourrait changer de discipline, au moins temporairement, avant de ne pas connaître une seconde saison de suite sans compétition. Avec le soutien de Mercedes, le fils du septuple champion du monde pourrait ainsi découvrir l'Endurance avec Alpine. Un pilote de F1 en Endurance, c'est d'ailleurs loin d'être une nouveauté.

La saison 2023 touche à sa fin et la grille pour 2024 semble au complet. Il existe toujours un doute sur l'avenir de Sergio Pérez chez Red Bull, mais plus le temps passe, plus il semble claire que le Mexicain conservera son volant. Par conséquent, les baquets sont tous attribués ce qui place Mick Schumacher dans une situation inconfortable. Pilote de réserve chez Mercedes, l'ancien pilote Haas espérait notamment rebondir chez Williams. Mais Logan Sargeant va finalement conserver son baquet aux côtés d'Alexander Albon. Par conséquent, Toto Wolff veut trouver une solution pour faire rouler Mick Schumacher la saison prochaine. Une seconde saison en tant que pilote réserve pourrait effectivement compromettre ses chances de revenir en F1.

Schumacher va rebondir chez Alpine en Endurance

Et la solution devrait passer par une saison en Endurance. Mick Schumacher devrait en effet rejoindre le projet Alpine comme l'a confirmé Franck Montagny. « Nous savons que Toto Wolff souhaite vraiment voir Mick rouler le plus possible parce qu’une seconde année sabbatique sans courir n’est pas envisageable. Rejoindre Alpine en endurance représente une belle possibilité de faire de nombreux kilomètres en course. J’ai le sentiment qu’il y a eu un arrangement dans ce sens dont l’annonce pourrait intervenir bientôt », assure le consultant Canal+ avant d'ajouter que Mick Schumacher pourrait être accompagné par l’ancien directeur technique de Mercedes Mike Elliott. « Je mets un billet sur le fait qu’Elliott viendra chez Alpine avec Schumacher, c’est en tout cas ce que je pressens… », ajoute Franck Montagny.

Fernando Alonso l'a déjà fait en attendant son retour en F1

Mick Schumacher pourrait donc tenter une nouvelle aventure, mais ce ne serait pas la première fois qu'un pilote de F1 se retrouve en Endurance. Le plus célèbre exemple est probablement Fernando Alonso. C'est aussi la plus grande réussite. Vainqueur des 24 Heures du Mans en 2018, alors qu'il était encore chez McLaren, puis en 2019 après l'annonce de son départ de la F1, l'Espagnol a également décroché le titre de champion du monde en WEC lors de la saison 2018/2019. Capable de briller au volant de n'importe quelle voiture, Fernando Alonso aura donc bien occupé ses deux années loin des paddocks de Formule 1 jusqu'à son retour en 2020. Mick Schumacher espère donc suivre la même trajectoire.

Les pilotes de F1 en Endurance, une vieille habitude

Mais d'autres exemples récents sont à noter puisque sur l'actuelle grille de F1, ils sont six à avoir déjà piloté en Endurance. En plus de Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Lando Norris et Lance Stroll ont tous au moins pris part à un départ du course d'Endurance. Et ce n'est pas tout puisque lors de la dernière édition des 24 Heures du Mans, il y avait au total 18 anciens pilotes de F1 au départ ! Et non des moindres à l'image du champion du monde 2009 Jenson Button. Robert Kubica, Daniil Kvyat, Kamui Kobayashi, Antonio Giovinazzi, Paul Di Resta ou encore les Français Jean-Eric Vergne et Sébastien Bourdais est également au départ. Mick Schumacher va donc poursuivre une vieille tradition, en espérant toutefois pouvoir récupérer rapidement un baquet en F1.