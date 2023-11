F1 : L’annonce de Schumacher sur son avenir

Arnaud De Kanel

La carrière de Mick Schumacher devrait prendre un autre tournant dans les semaines à venir. Cantonné à un rôle de réserviste chez Mercedes, l'Allemand pourrait retrouver goût à la compétition la saison prochaine en Endurance avec Alpine. Il a d'ailleurs effectué ses premiers test et espère que les négociations aboutiront rapidement.

Mick Schumacher est au cœur des rumeurs ces dernières semaines. Le pilote ne s'en cache pas, il a bel et bien été approché par Alpine pour intégrer l'écurie française en Endurance. Actuellement sous contrat avec Mercedes où il est le remplaçant de Lewis Hamilton et de George Russell, l'Allemand a effectué des premiers tests avec Alpine et il espère désormais qu'une solution sera trouvée pour qu'il signe un contrat.



Le ressenti de Schumacher sur son test en Endurance

« C’est une sensation complètement différente. La voiture est assez grosse, assez lourde. Le cockpit est complètement fermé, et j’étais un peu claustrophobe au début. Vous ne voyez pas si les pneus bougent ou pas, donc vous avez de petites lumières pour le montrer, mais rien d’autre. C’était un peu abstrait de s’asseoir là et de ne pas sentir le vent, mais le plus grand changement pour moi a été le flux venant de derrière - le système de refroidissement qui souffle de l’air - je n’étais pas vraiment préparé à ça au début. Mais je me suis habitué à tout cela assez rapidement », a reconnu Mick Schumacher à propos de son test avec une voiture d'Endurance. Désormais, il croise les doigts pour qu'Alpine et Mercedes trouvent une solution afin qu'il puisse à la fois piloter en Endurance, tout en gardant un pied en F1.

«Nous examinerons tout à nouveau et nous aurons alors quelques options»