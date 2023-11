F1 : L’avenir d’Alonso encore chamboulé ?

Arnaud De Kanel

La première saison de Fernando Alonso chez Aston Martin arrive à son terme. Alors qu'il comptait s'inscrire dans le temps avec l'écurie britannique, son avenir pourrait être menacé. En effet, Lawrence Stroll chercherait à vendre son écurie et s'il y parvenait, cela rebattrait les cartes pour l'avenir du vétéran du paddock.

Alors qu'il a quitté Alpine pour rejoindre Aston Martin cette saison, Fernando Alonso se retrouve de nouveau au cœur des rumeurs en cette fin de saison. Tout se passait pour le mieux en début d'année et même avec la baisse de performance de sa monoplace, l'Espagnol était tourné à 100% vers 2024 avec son écurie actuelle. Mais le projet qui lui a été vendu pourrait bien tomber à l'eau...



Aston Martin à vendre ?

La rumeur a circulé dans le paddock à Losail. Selon cette dernière, Lawrence Stroll réfléchirait sérieusement à vendre Aston Martin. Aramco aurait proposé 800M€ au milliardaire canadien qui pourrait se désengager de la F1 contre toute-attente. Pour ne pas impacter les négociations, l'écurie a démenti. « Lawrence a clairement indiqué qu’une vente était hors de question. Le sport est plus populaire que jamais et la valeur des équipes ne cesse d’augmenter. Rien de tel n’est prévu », a déclaré un porte parole. « Une vente n’est pas prévue pour le moment. Mais nous avons été approchés. La Formule 1 est un sport et un business en feu en ce moment », a ajouté Stroll de son côté. En réalité, le Canadien pourrait vendre si son fils, Lance, venait à mettre un terme à sa carrière comme le veut sa mère, inquiète après les accidents qu'il a eu cette année.

Alonso sur le départ ?

Et forcément, un départ de Lawrence Stroll, lui qui est derrière l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin, menacerait en quelques sortes l'avenir du pilote. Il n'est pas garanti que le nouvel investisseur souhaite miser sur lui en raison de son âge. De son côté, Alonso souhaite continuer. Reste à voir ce qu'il se passera si Aston Martin venait à être vendue...