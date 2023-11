F1 : Alonso déballe tout sur son départ d’Alpine

Hugo Chirossel

Deux ans après son retour en Formule 1 chez Alpine, Fernando Alonso a décidé de quitter l’écurie française. Le double champion du monde a préféré s’engager avec Aston Martin afin de succéder à Sebastian Vettel, parti à la retraite. Le pilote espagnol est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans cette nouvelle aventure.

Après avoir quitté la Formule 1 en 2018, Fernando Alonso avait fait son grand retour en 2021 chez Alpine, où il ne sera finalement resté que deux saisons. Après l’annonce du départ à la retraite de Sebastian Vettel, le double champion du monde a décidé de le remplacer chez Aston Martin. Un choix qui s’avère aujourd’hui payant et dont il a expliqué les raisons dans un entretien accordé à GQ .

F1 : Coup de tonnerre pour Alonso ? Un proche vend la mèche https://t.co/09ALtWw6Ch pic.twitter.com/b3DOVDMoRb — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Elle sera toujours dans mon cœur»

« J’ai beaucoup de respect pour Alpine. C’est l’équipe qui m’a donné mes deux championnats du monde, donc elle sera toujours dans mon cœur, je ne leur souhaiterai jamais rien de mal. C’est vrai que quand on change d’équipe, il y a toujours ce truc à l’intérieur, où l’on regarde nos résultats et ceux de notre ancienne équipe. S’ils sont derrière, vous êtes toujours un peu soulagé d’avoir pris la bonne décision. L’idéal serait qu’Aston Martin gagne et qu’Alpine soit deuxième. Se battre pour les podiums, c’est ce qu’il y a de mieux », a déclaré Fernando Alonso.

«Je voulais viser quelque chose de plus élevé»