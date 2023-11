F1 : Des tensions chez Alpine avec Ocon ? Gasly dit tout

Hugo Chirossel

L’annonce de l’arrivée de Pierre Gasly chez Alpine avait suscité quelques interrogations. En effet, il a souvent eu une relation conflictuelle avec son coéquipier Esteban Ocon. Mais les deux hommes ont grandi depuis et bien qu’ils ne soient pas proches, cela ne les empêche pas de travailler ensemble dans une ambiance saine.

« Je savais que nous avions beaucoup grandi . » Dans le podcast Beyond The Grid , Pierre Gasly s’est longuement exprimé sur sa relation avec Esteban Ocon. Un sujet qui a suscité beaucoup de questions lorsqu'il a rejoint Alpine : « J’étais un peu inquiet de savoir comment il m’accueillerait et comment il travaillerait avec moi. Je n’étais pas trop tendu, je savais comment je l’aborderais et je connais Esteban depuis longtemps. Je sais comment nous travaillons. Nous avons des personnalités différentes . »

«Je suis tout à fait satisfait du type de relation que nous avons»

Pierre Gasly poursuit : « Je sais que pour que mon équipe soit performante, elle doit travailler dans un environnement sain. Il ne faut pas qu’il y ait de rivalité entre les pilotes. C’est quelque chose dont je suis conscient, quelque chose dont j’essaie vraiment de me méfier. Je suis toujours directement en contact avec Esteban et je gère la manière dont nous interagissons. Je prends mes distances. Si Esteban ne m’accueille pas dans sa bulle, tant pis. Si c’est sa façon de travailler, je sais que j’obtiendrai plus de lui en me sentant mieux ainsi et en poussant l’équipe dans la direction où j’ai besoin qu’il aille. C’est parfait. C’est pourquoi je suis tout à fait satisfait du type de relation que nous avons. Cela fonctionne bien comme ça, j’ai besoin de mon espace, il a besoin de son espace. Tout le monde respecte cela. Nous avons tous les deux beaucoup de respect pour les pilotes que nous sommes. En fin de compte, je veux gagner, il veut gagner, et nous devons être main dans la main pour y parvenir . »

«Je sais qu’Esteban ne m’invitera pas à dîner»