F1 : Le coup de gueule retentissant d’Alonso

Les rumeurs vont bon train ces derniers jours dans le paddock. Bien que la quasi-totalité des équipes aient déjà annoncé leur duo pour 2024, Sergio Perez serait sur un siège éjectable et cela pourrait totalement chambouler la grille. La folle rumeur d'une arrivée de Fernando Alonso chez Red Bull a fuité, ce qui a provoqué la colère du principal intéressé.

Et si la grille pour 2024 était totalement chamboulée ? Selon les informations d'Alberto Fabrega, Fernando Alonso pourrait quitter Aston Martin pour s'engager avec... Red Bull ! C'est la rumeur complètement folle du moment qui intervient alors que Sergio Perez est de plus en plus sur la sellette. Il est également indiqué que le vétéran pourrait prendre sa retraite en cas de vente d'Aston Martin. Cela vient perturber Alonso qui a autre chose à faire en ce moment, comme défendre sa quatrième place au championnat. Et forcément, lorsque quelque chose ne lui plait pas, l'ancien double champion du monde le fait savoir à sa manière.

«Je veux dire qu’il n’y a rien à dire sur mon avenir»

Ainsi, Fernando Alonso a tout d'abord fermement démenti les rumeurs. « Je veux dire qu’il n’y a rien à dire sur mon avenir. Juste des rumeurs – les rumeurs normales du paddock – de gens qui essaient juste de s’en moquer et de gagner des fans et ce genre de choses, mais je ne suis pas dans ce jeu. Je n’apprécie pas les rumeurs. Parce que même dans cette salle, j’apprécie que vous soyez tous des journalistes et des professionnels qui sont en Formule 1 depuis tant d’années et que vous gagnez votre respect et c’est ainsi que cela devrait être », a lâché l'Espagnol à Interlagos. Ensuite, Alonso a promis qu'il y aurait des conséquences pour les coupables des rumeurs qui circulent à son sujet.

«Je veillerai à ce qu’il y ait des conséquences»