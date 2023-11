F1 : Miracle pour Alonso, il n’en revient pas

Jean de Teyssière

Fernando Alonso a connu une fin de Grand Prix dantesque avec Sergio Pérez. Les deux hommes étaient roues contre roues lors des deux dernières places sur le circuit d'Interlagos avec en jeu : la troisième place. Après avoir été dépassé dans l'avant-dernier tour par le pilote Red Bull, le double champion du monde espagnol a finalement réussi à le redoubler dans le dernier tour et s'est imposé pour seulement cinq centièmes. À l'arrivée de la course, il a avoué ne pas y avoir cru.

Fernando Alonso courrait après le podium depuis le Grand Prix des Pays-Bas, soit sept Grands Prix ! Et il a réussi cet exploit après deux derniers tours dantesques, au coude-à-coude avec la Red Bull de Sergio Pérez. Devant pour seulement 53 millièmes, l'Espagnol avait de quoi être heureux.

Alonso retrouve le podium !

Le pilote de 42 ans d'Aston Martin, Fernando Alonso, a terminé troisième lors du Grand Prix du Brésil et était soulagé à l'issue de la course, dans des propos rapportés par nextgent-auto.com : « C’est un très bon résultat pour toute l’équipe, nous avons eu des difficultés depuis plusieurs mois, surtout lors des deux dernières courses avec deux abandons, donc c’est très positif pour tout le monde dans l’équipe et à l’usine, et on s’est battus jusque dans les derniers tours. Nous apprenons toujours, ces voitures sont très complexes à comprendre et on expérimente un peu pour trouver une direction pour l’an prochain. Mais on n’oublie pas cette année, où l’on espère être encore compétitifs, et l’on se tourne vers Vegas ! »

Folle rumeur en F1, Alonso sort du silence https://t.co/6AqL3Qhyeu pic.twitter.com/XuAoEpa659 — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

«Je me suis dit ok, c’est fini, le podium n’est plus possible»