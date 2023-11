F1 : Verstappen enrage, Leclerc va enfin en profiter ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen est fou de rage. Très remonté depuis le début du week-end après l'organisation du GP de Las Vegas, le triple champion du monde ne partira pas en pole position dimanche matin. La colère noire du Néerlandais a profité à Charles Leclerc qui a réalisé le meilleur temps en qualifications pour signer la 23ème pole de sa carrière. Le Monégasque n'a jamais été aussi proche de débloquer son compteur cette saison.

La tension est à son comble dans le paddock. Pour le grand retour de la Formule 1 à Las Vegas, Max Verstappen ne cesse de clamer son mécontentement. Aussi bien insatisfait de la cérémonie d'ouverture que du tracé, le Néerlandais est à bout de nerfs et il s'y perd totalement. « Je n’aime pas tout ce qui l’entoure. J’ai hâte d’essayer de faire de mon mieux sur la piste, mais je n’ai pas hâte de faire ça. Pour moi, vous pouvez éviter ce genre de choses. C’est juste que debout là-haut, tu ressembles à un clown. Si je me suis amusé ? Non, j’ai eu de meilleurs circuits dans ma vie. Je l’ai déjà dit hier et il n’y a rien de nouveau que j’ai découvert ou quoi que ce soit. Ce n’est pas fun et j’avais raison », confiait-il vendredi. Max Verstappen parait beaucoup trop nerveux pour l'emporter dimanche et Charles Leclerc compte bien en profiter.

23ème pole pour Leclerc

Le Monégasque a signé le meilleur temps des qualifications ce samedi à Las Vegas. Il s'élancera donc en pole position pour la 23ème fois de sa carrière, soit une fois de plus que Fernando Alonso. « Je suis évidemment heureux. C’est une première à Las Vegas, c’est un événement incroyable et partir de la pole demain est génial. Cependant, je suis un peu déçu de mes tours en Q3, je n’ai pas fait un très bon travail mais c’était suffisant pour la première place, et c’est ce dont on a besoin. On va se concentrer maintenant sur la course pour réussir à tout mettre bout à bout, normalement c’est là qu’on manque de performance, mais on va essayer de tout réussir pour pouvoir gagner », a assuré Charles Leclerc. Le pilote Ferrari peut profiter de la crise de nerfs de Max Verstappen pour mettre fin à sa disette qui dure depuis le GP d'Autriche 2022. Épatant, Pierre Gasly a réalisé la sensation et partira de la quatrième position, profitant de la pénalité infligée à Carlos Sainz.

La grille à Las Vegas

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- George Russell (Mercedes)

4- Pierre Gasly (Alpine)

5- Alex Albon (Williams)

6- Logan Sargeant (Williams)

7- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8- Kevin Magnussen (Haas)

9- Fernando Alonso (Aston Martin)

10- Lewis Hamilton (Mercedes)

11- Sergio Perez (Red Bull)

12- Carlos Sainz (+10p) (Ferrari)

13- Nico Hülkenberg (Haas)

14- Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15- Lando Norris (McLaren)

16- Esteban Ocon (Alpine)

17- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18- Oscar Piastri (McLaren)

19- Lance Stroll (+5p) (Aston Martin)

20- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)