F1 : Polémique à Las Vegas, Mercedes calme tout le monde

Les courageux qui se sont levés dans la nuit de jeudi à vendredi en France ont sûrement dû croire à un mauvais rêve. Huit minutes après le début de la première séance d'essais libres de Las Vegas, tout a été stoppé suite à l'accident - sans gravité - subi par Carlos Sainz, qui a roulé sur une plaque d'égout mal consolidée. Son fond plat a été endommagé et si Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari s'est montré outré par cet incident, Toto Wolff, le boss de Mercedes a tenu à apporter de la nuance.

Ferrari était très en colère après l'incident qui a endommagé la monoplace de Carlos Sainz. Le moteur a été endommagé et le pilote espagnol écopera même de 10 places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas, suite au changement du moteur. Une pénalité qui a outré les fans sur les réseaux sociaux.

«C’est dommage pour les gens ici mais ces choses peuvent arriver»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le directeur de Mercedes, Toto Wolff, tient à être philosophe suite à cet incident : « Comme Fred l’a dit, c’est dommage mais c’est un méga spectacle. Cela établira une nouvelle norme pour le sport, et c’est important. Ensuite, nous avons de l’action sur piste et une plaque s’est défaite. Il y en avait eu d’autres, je me souviens de Williams en 2010, je pense que nous l’avons eu en DTM, ce qui a presque fait exploser la voiture. J’ai vu la photo, c’est une partie du béton qui a été éclatée. C’est dommage pour les gens ici mais ces choses peuvent arriver. »

«Et vous parlez juste d’une p**ain de plaque d’égout»