Polémique en F1, Ferrari tacle Las Vegas

Jean de Teyssière

Durant les essais libres à Las Vegas, plusieurs monoplaces ont été endommagées à cause d'une plaque d'égout, dont l'enrobage s'est déchaussé. Carlos Sainz et Esteban Ocon ont tous les deux vu leur châssis être endommagé et les essais libres sont stoppés depuis 6h du matin, heure française. Pour Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, cet incident est inacceptable.

C'est un véritable contre-la-montre qui se joue en ce moment même à Las Vegas. Dix minutes après le début de la première séance d'essais libres, l'encadrement une bouche d'égout s'est déchaussé sur le Strip. Les organisateurs veulent toujours faire repartir les pilotes pour la deuxième séance mais ont jusqu'à 13h heure française pour le faire, puisque la piste devra ouvrir au public...

«Cela aurait pu être bien pire»

La réaction de Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari ne s'est pas fait attendre. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le Français estime que : « Nous savons que c’est un événement sportif, nous savons que cela peut arriver. Vous pouvez avoir une mauvaise Libre 1 et maintenant nous devons récupérer ça pour le reste du week-end et nous devons trouver des solutions. Le temps de piste est crucial dans ce genre d’épreuve avec une nouvelle piste pour les pilotes mais une nouvelle piste aussi pour nous. Cela signifie que si Carlos manque les EL2, ce sera préjudiciable mais je garderai à l’esprit aussi que cela aurait pu être bien pire. Nous ferons de notre mieux ce week-end. C’est un long chemin mais chaque détail est important. »

F1 : Lewis Hamilton lance un avertissement à Mercedes https://t.co/ZiIUOzoBkl pic.twitter.com/e6IqBukDzs — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

«C’est tout simplement inacceptable pour la F1 aujourd’hui»