F1 – GP de Las Vegas : Mercedes fait une grande annonce

Jean de Teyssière

C'est un week-end grandiose qui attend les fans de Formule 1. Présents à Las Vegas, les pilotes rouleront pour l'avant-dernière course de la saison, avant un repos bien mérité. Mercedes doit se reprendre après un Grand Prix du Brésil manqué et George Russell voit bien son écurie réussir un joli coup à Las Vegas.

L'avant-dernier rendez-vous de la saison en Formule 1 promet d'offrir un joli spectacle, puisque les pilotes évolueront les rues de Las Vegas. Ce Grand Prix nocturne pourrait aussi inverser des positions dans le classement, notamment entre Mercedes et Ferrari, qui n'ont que 20 points d'écart au classement des constructeurs...

La mauvaise performance au Brésil va servir à Mercedes à Las Vegas

George Russell a été interrogé sur les erreurs apprises lors du Grand Prix du Brésil, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Oui, nous avons des réponses, et nous avons un certain nombre de choses que nous pouvons mettre sur le compte de notre mauvaise performance au Brésil. Mais c’est la nature même d’un week-end de course Sprint. Si vous faites bien les choses, vous êtes sur la bonne voie et vous avez toutes les chances de réussir votre week-end. »

F1 : Verstappen pris pour «un clown», il tacle Las Vegas https://t.co/XyJM7G3jgw pic.twitter.com/PPRrX7brSs — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«Nous sommes convaincus que nous ne tomberons pas dans le même piège»