F1 : Ferrari a recruté du lourd

Après une année décevante sur le plan des résultats la saison dernière, Ferrari avait décidé de tout changer, en remerciant son directeur, Mattia Binotto, pour le remplacer par le Français Frédéric Vasseur. Si les résultats n'ont été guère plus reluisants, la stabilité semble être revenue chez Ferrari, chose que souligne une légende de la Formule 1, Hans-Joachim Stuck.

Charles Leclerc n'a pas remporté la moindre course cette saison alors qu'il en avait gagné trois l'année dernière. Seul Carlos Sainz est parvenu à mettre fin à l'outrageante domination de Red Bull et de Max Verstappen, en remportant le Grand Prix de Singapour. Mais les prochaines années pourraient être meilleures pour Charles Leclerc et Ferrari.

«McLaren fait un excellent travail, une telle amélioration est stimulante pour Ferrari»

L'ancien pilote allemand de Formule 1, Hans-Joachim Stuck, estime, dans des propos relayés par nextgen-auto.com , que : « McLaren fait un excellent travail, chapeau à eux. Une telle amélioration est particulièrement stimulante pour Ferrari et Mercedes. Ces deux équipes doivent simplement faire mieux. Si vous connaissez bien Toto, vous savez qu’il ne dort certainement pas bien en ce moment. Il n’y a pas de désillusion ou de volonté de partir de sa part de s’en aller à moyen terme comme certains l’annoncent. Ce n’est pas seulement parce qu’il représente Mercedes, mais aussi parce qu’il est actionnaire. Il s’agit donc aussi de son propre argent. »

«Avec Vasseur, l’ordre nécessaire est de retour et il était temps»