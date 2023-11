F1 : Le boss de Ferrari met la pression sur Leclerc

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 n'est pas encore terminée mais il est déjà possible de faire quelques conclusions. Chez Ferrari, on y commence tout juste, même si l'on veut attendre les trois prochains Grands Prix. Pour le moment troisième du championnat des constructeurs, l'écurie italienne ne veut pas se contenter de ça et met la pression sur Charles Leclerc et Carlos Sainz, pour réaliser une saison concluante l'année prochaine.

Si Ferrari reste pour le moment l'unique écurie à avoir réussi à vaincre Red Bull cette saison (Carlos Sainz a remporté le Grand Prix de Singapour), cela reste encore insuffisant lorsque l'on s'appelle Ferrari. Cette saison est donc à oublier et toute l'écurie italienne se prépare déjà à l'année prochaine.

«On ne peut pas se plaindre de nos pilotes»

Diego Ioverno, le directeur sportif de Ferrari, a commencé à faire un point sur la saison de son écurie, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je pense qu’on ne peut pas se plaindre de nos pilotes. Ils sont très rapides. Ils travaillent ensemble. Ils sont très impliqués dans l’équipe. Ils sont gentils. Ils savent comment se comporter. C’est vraiment à nous de leur donner la bonne voiture, et d’exécuter avec eux les courses et nous pourrions arriver là où nous devons aller. La voiture n’a pas toujours été comme nous l’aurions souhaité, mais il n’y a rien à dire sur les pilotes, ils sont fantastiques. »

«Nous sommes ici pour essayer de gagner le championnat, et nous n’y sommes pas parvenus»